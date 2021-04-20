Суд Мадрида запретил УЕФА вводить санкции против участников Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида вынес предварительное решение, запрещающее УЕФА и ФИФА препятствовать запуску европейской Суперлиги. Об этом сообщает «МК-Спорт» с ссылкой на El Pais.

Суд удовлетворил ходатайство Суперлиги, и теперь УЕФА и ФИФА не смогут, в том числе, запретить командам Суперлиги участвовать во всех турнирах организаций, включая Лигу чемпионов, до завершения полного судебного разбирательства.

Напомним, что основателями Суперлиги на данный момент являются английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

УЕФА и ФИФА уже выразили свое неодобрение новому турниру и обещали использовать все возможности для предотвращения его запуска.