Дэвид Бекхэм выступил против создания Суперлиги: Наша любимая игра находится в опасности

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Милана» Дэвид Бекхэм прокомментировал инициативу самых богатых клубов Испании, Италии и Англии о создании Суперлиги.

«Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков – ничто, – цитирует «МК-Спорт» сообщение, которое Бекхэм опубликовал в инстаграме. – Нам нужен футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности».

Напомним, что бывший капитан сборной Англии Бекхэм является совладельцем клуба «Интер Майами», который в прошлом году дебютировал в MLS.

Закрытый элитный турнир собираются запустить английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Старт первого сезона ориентировочно намечен на август нынешнего года.