Ашот Хачатурянц: Приглашение иностранных судей в Россию – это тупиковая история

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КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 3 Авангард 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90' Суиндон Таун 2 Портсмут 1
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90' Норвич Сити 0 Уотфорд 1 П1 32.0 Х 13.0 П2 1.06
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90' Брентфорд 1 Кардифф Сити 1 П1 6.70 Х 1.16 П2 14.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+3' Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Англия - Первая лига перерыв Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 2 П1 22.0 Х 10.0 П2 1.07
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+3' Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 3.80 Х 2.24 П2 2.75
Англия - Первая лига перерыв Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 1 П1 6.70 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Первая лига перерыв Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 1 П1 9.00 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига перерыв Аккрингтон Стэ 1 Донкастер Рове 0 П1 1.35 Х 4.70 П2 8.20
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+3' Престон Норт Э 1 Дерби Каунти 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+1' Шеффилд Уэнсде 1 Блэкберн Ровер 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.00
Англия - Первая лига перерыв Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.60
Англия - Первая лига перерыв Нортгемптон Та 2 Ипсвич Таун 0 П1 1.10 Х 8.90 П2 19.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Бавария 2 Байер 0 П1 1.05 Х 18.0 П2 22.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.40 Х 5.50 П2 6.20
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.50
Италия - Серия А не начался Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.67 Х 3.70 П2 6.00
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
20 апреля 20:34
автор: Виктор Шарафудинов

Ашот Хачатурянц: Приглашение иностранных судей в Россию – это тупиковая история

В середине 2000-х ключевые матчи РПЛ регулярно судили арбитры из других стран.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал возможность возобновления практики приглашать иностранных арбитров на матчи чемпионата РПЛ.

«Что касается варианта с приглашением иностранцев, то это тупиковая история, – цитирует Хачатурянц «Чемпионат». – Приглашение иностранцев означает, что своих никогда не вырастим. Им платят большие деньги, потому что хорошие за маленькие деньги сюда не приезжают. Их ответственность не очень велика. Считаю, что это неперспективное направление».

Судить матчи РПЛ иностранцев регулярно приглашали с 2005 по 2007 годы. На играх чемпионата России успели поработать арбитры из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Словакии, Франции, Чехии и Японии.

источник: Чемпионат.com
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