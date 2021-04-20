Ашот Хачатурянц: Приглашение иностранных судей в Россию – это тупиковая история

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал возможность возобновления практики приглашать иностранных арбитров на матчи чемпионата РПЛ.

«Что касается варианта с приглашением иностранцев, то это тупиковая история, – цитирует Хачатурянц «Чемпионат». – Приглашение иностранцев означает, что своих никогда не вырастим. Им платят большие деньги, потому что хорошие за маленькие деньги сюда не приезжают. Их ответственность не очень велика. Считаю, что это неперспективное направление».

Судить матчи РПЛ иностранцев регулярно приглашали с 2005 по 2007 годы. На играх чемпионата России успели поработать арбитры из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Словакии, Франции, Чехии и Японии.