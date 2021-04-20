Леонид Федун – о создании Суперлиги: Это больше похоже на блеф

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что у руководства ФИФА и УЕФА есть все возможности, чтобы предотвратить создание Суперлиги.

«На мой взгляд, это больше похоже на блеф, – отметил Федун в интервью для РБК. – ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить. Если они ими не воспользуются, тогда получается, что они с ними в сговоре. Кому принадлежат права на футбол? ФИФА. Все игроки подписывают соглашения по правилам перехода УЕФА и ФИФА. Запрет на участие в сборной может серьезно ударить. Все рекламодатели Суперлиги будут подвергаться бойкоту.

Самый главный шаг – исключение из чемпионатов. Пусть эти 12 клубов играют между собой. Исключение из АПЛ для «Челси» перевесит все остальные. Они 300 млн получают оттуда, а будут получать 350 с этой лиги, но имея массу головной боли».

Среди организаторов Суперлиги оказались английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». Старт первого сезона ориентировочно намечен на август нынешнего года.

УЕФА и 55 национальных европейских ассоциаций выступили против создания элитного турнира.