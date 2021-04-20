«РБ Лейпциг» проиграл «Кельну», занимающему предпоследнее место в бундеслиге

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» с результатом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Йонас Хектор, поразив ворота Петера Гулачи на 46-й и 60-й минутах. Единственный гол «красных быков» на 59-й забил Амаду Хайдара.

РБ «Лейпциг» занимает второе место, имея 61 очко. У лидера бундеслиги «Баварии» – 68. Сегодня мюнхенцы примут на «Альянц-Арене» леверкузенский «Байер». Игра в Мюнхене начнется в 21:45 по московскому времени.

«Кельн» занимает предпоследнюю 17-ю строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков и уступая «Герте» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Козлы» прервали 9-матчевую безвыигрышную серию (две ничьих и семь поражений). Прошлый раз кельнская команда побеждала 6 февраля, когда одолела в Менхенгладбахе «Боруссию» (2:1).

23 апреля «Кельн» сыграет в гостях с «Аугсбургом». 25 апреля состоится матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт».