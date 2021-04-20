«РБ Лейпциг» проиграл «Кельну», занимающему предпоследнее место в бундеслиге

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КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 3 Авангард 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 85' Суиндон Таун 2 Портсмут 1 П1 1.20 Х 5.20 П2 20.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 85' Брентфорд 1 Кардифф Сити 1 П1 4.50 Х 1.33 П2 10.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 85' Норвич Сити 0 Уотфорд 1 П1 26.0 Х 8.30 П2 1.12
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 41' Шеффилд Уэнсде 1 Блэкберн Ровер 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.70
Англия - Первая лига 1-й тайм, 43' Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 1 П1 8.30 Х 4.10 П2 1.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45' Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 1 П1 9.00 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига 1-й тайм, 43' Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 3.80 Х 2.24 П2 2.75
Англия - Первая лига 1-й тайм, 42' Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 1 П1 7.00 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 43' Престон Норт Э 1 Дерби Каунти 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 6.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 43' Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 43' Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 43' Аккрингтон Стэ 1 Донкастер Рове 0 П1 1.33 Х 4.80 П2 8.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 44' Нортгемптон Та 2 Ипсвич Таун 0 П1 1.08 Х 9.90 П2 21.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.95 Х 3.80 П2 3.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Бавария 1 Байер 0 П1 1.05 Х 17.0 П2 23.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 14' Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.30 Х 6.20 П2 7.50
Англия - Первая лига не начался Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0 П1 1.60 Х 3.90 П2 5.20
Англия - Первая лига не начался Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига не начался Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.78
Англия - Первая лига не начался Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.16 Х 3.20 П2 3.30
Италия - Серия А не начался Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.67 Х 3.70 П2 6.00
«РБ Лейпциг» проиграл «Кельну», занимающему предпоследнее место в бундеслиге
20 апреля 21:24
автор: Виктор Шарафудинов

«РБ Лейпциг» проиграл «Кельну», занимающему предпоследнее место в бундеслиге

У «Баварии» будет шанс увеличить отрыв от «красных быков» до десяти очков в борьбе за титул.

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле обыграл «РБ Лейпциг» с результатом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник Йонас Хектор, поразив ворота Петера Гулачи на 46-й и 60-й минутах. Единственный гол «красных быков» на 59-й забил Амаду Хайдара.

РБ «Лейпциг» занимает второе место, имея 61 очко. У лидера бундеслиги «Баварии» – 68. Сегодня мюнхенцы примут на «Альянц-Арене» леверкузенский «Байер». Игра в Мюнхене начнется в 21:45 по московскому времени.

«Кельн» занимает предпоследнюю 17-ю строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков и уступая «Герте» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Козлы» прервали 9-матчевую безвыигрышную серию (две ничьих и семь поражений). Прошлый раз кельнская команда побеждала 6 февраля, когда одолела в Менхенгладбахе «Боруссию» (2:1).

23 апреля «Кельн» сыграет в гостях с «Аугсбургом». 25 апреля состоится матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт».

Чемпионат Германии

30-й тур

«Кельн» – «РБ Лейпциг» – 2:1 (0:0)

Голы: Хектор, 46, 60 – Хайдара, 59.

источник: «Советский спорт»
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