Главный тренер «Сассуоло» не хочет выводить свою команду на матч с «Миланом» из-за Суперлиги

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил, что не хочет выводить свою команду на матч 32-го тура серии а против одного из основателей Суперлиги «Милана».

«Я полчаса разговаривал со своей командой по поводу Суперлиги. Это было правильно. Я зол из-за того, что в воскресенье произошел переворот. Футбол принадлежит каждому из нас. О создании Суперлиги надо было объявить открыто, вместо того, чтобы в полночь опубликовывать пресс-релиз. Подобное поведение показывает всем, не только в футболе, что у более слабого нет лучшего будущего.

В начале сезона я мечтал вывести команду на четвертое место, мы показывали хорошие результаты, но завтра я бы не хотел выводить свою команду на матч, потому что Милан - один из основателей Суперлиги. Я уже сообщил об этом Карневали (прим. ред. - генеральный директор Диего Карневали) и футболистам. Если Карневали и клуб заставят меня уйти, я уйду», - приводит слова Де Дзерби Sos Fanta.

«Сассуоло» с 46 очками на данный момент занимает восьмое место в чемпионате Италии по футболу, отставая от четвертого места на 16 очков.