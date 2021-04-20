Источник: Аньелли покинул пост президента «Ювентуса»

Андреа Аньелли подал в отставку с должность президента туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Independent Мигель Делани.

В туринском клубе эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, итальянец должен был стать вице-президентом Суперлиги, а руководить новой организацией собирался президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Добавим, что по последним данным, проект был аннулирован. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

Создание Суперлиги поддержали испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».