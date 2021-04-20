Источник: «Ливерпуль», поддержавший проект Суперлиги, выставлен на продажу

Как сообщает Indykaila News, «Ливерпуль» может сменить владельца после провала по реализации проекта европейской Суперлиги.

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов инициировали создание нового турнира, однако, эта новость вызвала негативную реакцию со стороны болельщиков, а в ФИФА и УЕФА пригрозили исключить участников Суперлиги из еврокубков. Более того, футболистам этих команд собирались запретить выступать на международном уровне.

По последним данным, все участники проекта отказались от его реализации.