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Германия - Бундеслига 2-й тайм, 90+1' Айнтрахт Ф 2 Аугсбург 0
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 90+1' Арминия 1 Шальке-04 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 73' Верона 1 Фиорентина 2 П1 13.0 Х 4.50 П2 1.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 72' Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 5
Англия - Первая лига 2-й тайм, 68' Халл Сити 2 Сандерленд 2 П1 3.10 Х 1.81 П2 5.00
Англия - Первая лига 2-й тайм, 74' Питерборо Юнай 0 Гиллингем 1 П1 9.20 Х 3.30 П2 1.50
Англия - Первая лига 2-й тайм, 72' Флитвуд Таун 0 Кру Александра 1 П1 11.0 Х 3.80 П2 1.40
Англия - Премьер-лига перерыв Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.50
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20 апреля 22:25
автор: Артур Гичунцев

Источник: «Ливерпуль», поддержавший проект Суперлиги, выставлен на продажу

Турнир, намеченный на август 2021 года, так и не состоялся.

Как сообщает Indykaila News, «Ливерпуль» может сменить владельца после провала по реализации проекта европейской Суперлиги.

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов инициировали создание нового турнира, однако, эта новость вызвала негативную реакцию со стороны болельщиков, а в ФИФА и УЕФА пригрозили исключить участников Суперлиги из еврокубков. Более того, футболистам этих команд собирались запретить выступать на международном уровне.

По последним данным, все участники проекта отказались от его реализации.

источник: «Советский спорт»
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