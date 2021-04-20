Перес может покинуть должность президента «Реала», на его увольнении настаивает УЕФА

Флорентино Перес сегодня вечером может покинуть должность президента мадридского «Реала». Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на свои источники.

По данным газеты The Telegraph, его отставку инициировали представители УЕФА.

Напомним, испанец должен был стать руководителем Суперлиги, турнира, создание которого поддержали «Атлетико», «Барселона», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Позже стало известно, что проект был аннулирован. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.