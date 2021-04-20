«Динамо» поддержало Ашота Хачатурянца в специальном заявлении

«Мы выступаем за прозрачную систему принятия решений, основанную на принципах фэйр-плей, и исходим из того, что результаты футбольных матчей должны определяться на поле в честном соперничестве при объективном, качественном судействе. Именно на это сейчас направлены усилия Ашота Рафаиловича и возглавляемого им судейского комитета РФС. Да, проблемы пока остаются, но мы видим главное — позитивные изменения и доверие со стороны всех участников футбольного процесса.

Качественная организация работы российского судейского корпуса является сейчас одним из ключевых факторов развития нашего футбола. Считаем, что Ашот Хачатурянц вместе со своими коллегами с ней справляется и профессионально исполняет свои обязанности», - говорится в соответствующем заявлении, находящемся в распоряжении нашей редакции.

Напомним, что в последние сутки раздавалось немало разновекторных заявлений на фоне отстранения некоторых арбитров от дальнейшей работы.