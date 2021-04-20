The Telegraph: УЕФА не позволит «Реалу» играть в еврокубках, если Перес останется президентом

Британское издание The Telegraph сообщает, что УЕФА намерен применить серьезные санкции против нынешнего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.

По сведениям источника, если Перес не покинет свою должность, Союз европейских футбольных ассоциаций исключит 13-кратных победителей Кубка чемпионов и Лиги чемпионов из числа участников еврокубков.

«Реал» в полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен встретиться с лондонским «Челси» – 27 апреля в Мадриде и 5 мая в Лондоне.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что УЕФА не позволит клубам, принимавшим участие в организации Суперлиги, продолжить выступление в еврокубках. «Реалу», «Челси» и «Манчестер Сити» грозит отстранение от полуфиналов Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» якобы не смогут сыграть в полуфиналах Лиги Европы.

Также среди организаторов Суперлиги оказались испанские «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», и английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».