«Шальке» впервые за 30 лет вылетел из немецкой бундеслиги

В 30-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле обыграла «Шальке» со счетом 1:0.
Единственный гол на 50-й минуте забил Фабиан Клос.
На 71-й минуте был удален защитник «Шальке» Малик Тиау.
На 80-й Клос не реализовал пенальти. Его удар парировал вратарь гостей Ральф Ферманн.
Следующий сезон клуб из Гельзенкирхена проведет во второй бундеслиге. За четыре тура до конца чемпионата у «Шальке» лишь 13 очков, и сине-белые уже не смогут подняться на 16-е место, которое дает право выступить в плей-офф за сохранение места в элите. У берлинской «Герты» на данный момент 26 очков.