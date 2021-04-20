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20 апреля 23:31
автор: Виктор Шарафудинов

«Шальке» впервые за 30 лет вылетел из немецкой бундеслиги

За четыре тура до конца чемпионата у клуба из Гельзенкирхена не осталось даже теоритических шансов на спасение.

В 30-м туре чемпионата Германии «Арминия» на своем поле обыграла «Шальке» со счетом 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил Фабиан Клос.

На 71-й минуте был удален защитник «Шальке» Малик Тиау.

На 80-й Клос не реализовал пенальти. Его удар парировал вратарь гостей Ральф Ферманн.

Следующий сезон клуб из Гельзенкирхена проведет во второй бундеслиге. За четыре тура до конца чемпионата у «Шальке» лишь 13 очков, и сине-белые уже не смогут подняться на 16-е место, которое дает право выступить в плей-офф за сохранение места в элите. У берлинской «Герты» на данный момент 26 очков.

Прошлый раз «Шальке» выступал во второй бундеслиге в сезоне-1990/91.

«Арминия» идет 14-й, имея 30 очков.

источник: «Советский спорт»
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