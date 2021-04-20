«Бавария» дома обыграла «Байер», уже в ближайшую субботу мюнхенцы могут оформить чемпионство

В 30-м туре чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла леверкузенский «Байер» со счетом 2:0.
На 7-й минуте счет открыл Максим Шупо-Мотинг, а на 13-й отличился Йозуа Киммих.
«Бавария» лидирует в чемпионате, набрав 71 очко. У ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» – 61. Сегодня «красные быки» уступили 1:2 в гостях у «Кельна».
Мюнхенский может оформить девятый кряду чемпионский титул уже в субботу, 24 апреля, если в следующем туре на выезде обыграет «Майнц».
«Байер», имея 46 очков, занимает шестое место.