«Бавария» дома обыграла «Байер», уже в ближайшую субботу мюнхенцы могут оформить чемпионство

НХЛ едет в Ригу. Россия получит из-за океана игроков, но не факт, что это будут звезды

Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Билл Дэйли сообщил хорошую для хоккея новость - игроки лиги могут принять участие в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.