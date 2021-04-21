«Фиорентина» в гостях обыграла «Верону»

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Верона» на своем поле уступила «Фиорентине» со счетом 1:2.

В конце первого тайма счет открыл сербский нападающий флорентийской команды Душан Влахович, реализовав пенальти, а на 65-й после его передачи отличился Мартин Касерес.

На 72-й минуте единственный гол «Вероны» забил Эдди Мора Сальседо.

«Фиорентина» одержала первую победу после возвращения на тренерскую должность Джузеппе Якини. Прошлый раз «фиалки» побеждали еще 13 марта, когда командой руководил Чезаре Пранделли (4:1 в гостях против «Беневенто»).

Российский нападающий Александр Кокорин вновь не попал в заявку флорентийцев, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы бедра.