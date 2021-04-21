«Челси» не смог обыграть «Брайтон»

В 32-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» с результатом 0:0.
Гости заканчивали встречу вдесятером. На второй добавленной минуте второго тайма (90+2) был удален защитник Бен Уайт.
Напомним, что перед игрой футболисты лондонской команды 45 минут не могли выйти из автобуса из-за массовых протестов болельщиков против создания европейской Суперлиги.
«Челси» занимает четвертое место, набрав 55 очков и по дополнительным показателям опережая «Вест Хэм».
«Брайтон» идет 16-м, имея 34 очка.