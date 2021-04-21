Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: Нам не нравится идея Суперлиги, это наша коллективная позиция

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон от лица всех футболистов команды отреагировал на поток новостей о Суперлиге.

«Нам не нравится идея этого турнира и мы не хотим, чтобы все это произошло, – написал Хендерсон в твиттере. – Это наша коллективная позиция. Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна».

Напомним, что «Ливерпуль» и еще пять клубов из АПЛ были среди организаторов Суперлиги, наряду самыми богатыми клубами из Италии и Испании. Пока о своем расставании с проектом официально объявил только «Манчестер Сити».