Александер Чеферин: «Манчестер Сити» проявил здравый смысл

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на официальное заявление «Манчестер Сити» из выхода проекта по организации Суперлиги.

«Я рад снова приветствовать «Сити» в европейской футбольной семье, – цитирует Чеферина The Mirro. – Клуб проявил здравый смысл, прислушавшись к многочисленным мнениям – в первую очередь своих собственных болельщиков, которые разъясняли жизненно важные преимущества, которые нынешняя система имеет для всего европейского футбола: от победы в финале Лиги чемпионов до первой тренировки молодого игрока.

Как я сказал на конгрессе УЕФА, чтобы признать ошибку, нужно мужество, но я никогда не сомневался, что у них были способности и здравый смысл, чтобы принять такое решение. «Манчестер Сити» – это реальный актив, и я рад работать с ними для лучшего будущего европейского футбола».

Суперлиги собирались организовать английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а также испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона» и трое представителей итальянской серии А «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА пригрозил организаторам нового турнира серьезными санкциями.