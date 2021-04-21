«Ференцварош» под руководством Реброва в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии

В 30-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле разгромил «Уйпешт» со счетом 3:0 и досрочно оформил третий чемпионский титул кряду.

Мюрто Узуни оформил дубль, открыв счет на 12-й минуте и реализовав пенальти на 77-й. Также автором гола стал Токмак Нгуен на 29-й минуте.

«Ференцварош» опережает «Академию Пушкаша» на 14 очков и не потеряет лидерство, даже если преследователь выиграет все четыре свои оставшиеся матча.

Клуб из Будапешта под руководством украинского тренера Сергея Реброва завоевал чемпионство в третий раз подряд.