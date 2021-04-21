Футбольная ассоциация Англия отреагировала на новости об отказе клубов от создания Суперлиги

Футбольная ассоциация Англии на своем официальном сайте опубликовала заявление, поблагодарив болельщиков, повлиявших на отказ некоторых клубов от участия в проекте по созданию Суперлиги.

Официально отказ от участия в создании нового турнира пока подтвердил только «Манчестер Сити», но ранее появилась новость о том, что передумали и владельцы «Челси» после массовой акции протеста фанатов у стадиона «Стэмфорд Бридж». Также против создания Суперлиги высказались футболисты «Ливерпуля».

«Мы приветствуем новости о том, что некоторые клубы решили отказаться от планов участвовать в Суперлиге, которая угрожала всей футбольной пирамиде, – сказано в заявлении ФА. – Английский футбол имеет славную историю, основанную на создании равных возможностей для всех клубов. Это было предложение, которое по формату могло расколоть нашу любимую игру, но вместо этого оно объединило нас всех.

Мы хотели бы поблагодарить болельщиков за их влиятельный голос в это трудное время и верность основополагающим принципам футбола. Это мощное напоминание о том, что футбол всегда будет предназначен для болельщиков».