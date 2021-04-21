«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» официально отказались от Суперлиги

Вслед за «Манчестер Сити» еще четыре клуба АПЛ на своих официальных сайтах объявили о выходе из числа участников европейской Суперлиги.

Один за другим официальные заявления по этому поводу опубликовали «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В «МЮ» заявили о том, что прислушались к мнению болельщиков, правительства Великобритании и других заинтересованных сторон.

В похожем духе опубликовал короткое официальное заявление и «Ливерпуль».

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что он расстроен тем беспокойством и расстройствами, которые вызвала новость о создании Суперлиги, и поблагодарил болельщиков за высказанное мнение, но подчеркнул, что клуб заботился о своей финансовой стабильности.