Паскуаль на три года продлил контракт с «Зенитом»

БК «Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хавьером Паскуалем.

Новое соглашение рассчитано на три ближайших сезона.

Напомним, что Паскуаль возглавил «Зенит» в феврале 2020 года. На данный момент у 48-летнего испанца 46 побед в 70 матчах в петербургском клубе.

«Во-первых, я очень рад этому событию, так как считаю «Зенит» своей семьей и своим домом, – заявил Паскаль в интервью для пресс-службы клуба. – Мне очень нравится и Санкт-Петербург, и Россия. «Зенит» — это организация, которая позволяет мне заниматься моей работой, я всегда чувствую поддержку, чувствую, что всем нравится то, что мы делаем здесь вместе. Надеюсь, что в будущем мы сможем добиться еще большего успеха».