Томас Тухель: Разговоры о Суперлиге отвлекли нас, «Челси» выглядел уставшим и не заслуживал победы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал неудачу своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Синие на «Стэмфорд Бридж» сыграли вничью 0:0 с «Брайтоном».

«Мы допускали серьезные ошибки, выглядели уставшими, в том числе психологически, – отметил Тухель в интервью для BBC. – Мы сегодня не заслуживали победы – возможно, впервые с тех пор, как я возглавил команду.

«Брайтон» защищается очень агрессивно, и нам не удавалось контролировать мяч и создавать опасные моменты.

Перед матчем мы говорили лишь о Суперлиге – и больше ни о чем. Никто не спрашивал о матче. Вот как все было. Эти новости повлияли и на меня, и на игроков. Следует признать, что эта тема отвлекла нас».