El Mundo Deportivo: УЕФА пообещал серьезные деньги английским клубам за выход из Суперлиги

Испанское издание El Mundo Deportivo утверждает, что руководство УЕФА пообещало некую значительную сумму денег английским клубам за отказ от создания Суперлиги.

В то же время представители испанской примеры «Атлетико», «Барселона» и «Реал» подобного предложения не получили.

Руководители испанских клубов при этом не собирается сдаваться и в перспективе намерено возобновить попытки создания нового турнира, поскольку только таким образом можно будет гарантировать свое благополучие.

Напомним, что официально свой уход из проекта уже подтвердили «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Такого же заявления в ближайшее время ждут от «Челси».

Кроме представитель Испании и Англии в организации Суперлиги собирались также принять участие итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».