Официально: Суперлига приняла решение отложить создание турнира

Европейская Суперлига объявила о приостановке создания турнира.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества», - опубликовал заявление Суперлиги журналист Роб Харрис.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона был назначен на август 2021 года.