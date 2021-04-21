Источник: Спаллетти возглавит «Наполи»

Экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в конце сезона возглавит «Наполи», сообщает журналист Николо Шира на своей странице в Twitter.

Источник сообщает, что итальянский специалист после активных переговоров с клубом подпишет двухлетний контракт.

Напомним, что последним клубом Спаллетти был миланский «Интер», откуда он был уволен два года назад из-за неудовлетворительных результатов. С 2009 по 2014 год тренер возглавлял петербургский «Зенит».

На данный момент наставником неополитанского клуба является Дженнаро Гаттузо. В нынешнем сезоне «Наполи» после 31-го матча в Серии А занимает пятую позицию, набрав 60 очков.