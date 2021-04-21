«Спартак» иронично отреагировал на приостановку проекта Суперлиги

Московский «Спартака» потроллил клубы-основатели Суперлиги в связи с приостановкой образования турнира.

«Суперлига Европы: 19.04.2021 — 20.04.2021. По тебе не будут скучать», - говорится в сообщении официального «твиттера» клуба.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона был назначен на август 2021 года.