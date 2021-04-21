«Манчестер Юнайтед» - об уходе из Суперлиги: Мы бережно относимся к реакции фанатов

«Манчестер Юнайтед» выступил с пресс-релизом, где объясняет причины выхода клуба из состава участников Суперлиги.

»»Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в Суперлиге Европы. Мы бережно относимся к реакции наших фанатов, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон», - говорится в заявлении.

Ранее еще пять английских клубов официально отказались от участия в турнире.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона был назначен на август 2021 года.