Вадим Карпов: Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич и Фернандес - топ-игроки в истории ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, кого считает лучшими игроками армейцев в истории клуба.

«Топ-три игрока в истории ЦСКА? Акинфеев. На втором месте – Березуцкие и Игнашевич. Фернандес. На каком языке общаемся с Марио? Когда как. Он хорошо понимает русскую речь, но говорит тяжеловато», - приводит слова россиянина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне футболист провел за московский клуб десять матчей, результативными действиями не отметившись.

После 26 туров в чемпионате России ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 46 очков.