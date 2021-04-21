Карпов - об уходе Гончаренко: Команде не хватало эмоций, не могли обыграть тех, кого должны были

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о том, как отреагировал на отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение. Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были», - приводит слова россиянина «Чемпионат».

Напомним, что Гончаренко возглавлял армейцев с 2016 года.

В нынешнем сезоне Карпов провел за московский клуб десять матчей, результативными действиями не отметившись. 18-летний футболист является воспитанником красно-синих.

После 26 туров в чемпионате России ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 46 очков.