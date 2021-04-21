Талалаев - о матче «Ахмат» - «Крылья Советов»: Наша команда находится в хорошем состоянии

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.70
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.69 Х 4.00 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.77 Х 3.60 П2 4.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.30 Х 4.30 П2 1.63
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.05
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.70 Х 5.20 П2 1.37
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
21 апреля 09:16
автор: Степан Шереметьев

Талалаев - о матче «Ахмат» - «Крылья Советов»: Наша команда находится в хорошем состоянии

Полуфинальная встреча Кубка России состоится сегодня, 21 марта в Грозном. Начало игры - в 16:00 (мск).

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

«С точки зрения психологии наша команда находится в хорошем состоянии, ребята получают удовольствие от футбола. Что до соперника, то «Крылья Советов» - одна из самых играющих команд в России, они очень быстро переходят в атаку», - приводит слова Талалаева «Матч-ТВ».

Игра пройдет в Грозном, начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Сегодня также состоится еще один полуфинальный матч между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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