Талалаев - о матче «Ахмат» - «Крылья Советов»: Наша команда находится в хорошем состоянии

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России с «Крыльями Советов».

«С точки зрения психологии наша команда находится в хорошем состоянии, ребята получают удовольствие от футбола. Что до соперника, то «Крылья Советов» - одна из самых играющих команд в России, они очень быстро переходят в атаку», - приводит слова Талалаева «Матч-ТВ».

Игра пройдет в Грозном, начало игры - в 16:00 по московскому времени.

Сегодня также состоится еще один полуфинальный матч между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).