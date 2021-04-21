Андреа Аньелли: Я не покидаю «Ювентус»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что не покинет свой пост в итальянском клубе.

«Я не покидаю клуб. Кто утверждает обратное, приносит мне удачу», - приводит слова функционера итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, ссылаясь на Repubblica.

Ранее Суперлига опубликовала заявление, в котором говорится, что они приостанавливают образование проекта.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.