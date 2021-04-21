Премьер-министр Великобритании прокомментировал приостановление Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положительно отреагировал на приостановку создания Суперлиги.

«Меня очень порадовало вчерашнее решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении фанатов, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру», - написал политик на своей странице в «твиттер».

Ранее от участия в турнире отказались шесть английских команд.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.