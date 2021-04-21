Вячеслав Колосков: Клубы-банкроты, образовав Суперлигу, хотели покрыть свои долги

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о заморозке проекта Суперлиги.

«Я это предрекал. С поправкой, что в этом сезоне не будет Суперлиги, а в итоге ее вообще как класс ликвидировали. На самом деле, лига образовывалась клубами банкротами. Тот же «Реал» задолжал миллиарды евро, они с легендой клуба Рамосом не могут новый контракт подписать. И понятно, что эти люди хотели с помощью развала европейского футбола покрыть свои долги и немножко подзаработать», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Ранее от участия в турнире отказались шесть английских команд.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.