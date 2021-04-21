Чеферин положительно отреагировал на отказ английских клубов от участия в Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поприветствовал решение английских клубов отказаться от участия в Суперлиге.

«Они вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Важно, что продолжим восстанавливать единство этой игры и сможем вместе продвинуться вперед», - приводит слова функционера BBC.

Ранее руководство нового турнира опубликовало официальное заявление о приостановке проекта.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.