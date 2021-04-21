Мостовой - о зарплате Тедеско в «Спартаке»: 3,5 миллиона евро? Он не стоит этих денег

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал размеры зарплат в стане красно-белых.

«У Тедеско почти 3,5 млн евро в год? Он не стоит тех денег, которые в него вкладывают. Кто это такой?! Кто-то его знал до появления в «Спартаке»? Как его зовут, как он выглядит? Никто не знал его! Разве что Дима Скопинцев. Когда Тедеско уйдёт, через неделю про него никто не вспомнит», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Также сообщается, что российский защитник Илья Кутепов получает 2,3 миллиона евро в год.

Напомним, что ранее Тедеско объявил, что покинет московский клуб в конце сезона.

После 26 туров в чемпионате России «Спартак» занимает третью строчку, набрав 47 очков.