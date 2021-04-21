«Арсенал» извинился перед болельщиками за вступление в Суперлигу

Лондонский «Арсенал» опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо ко всем болельщикам клуба, в котором попросил прощения за свое участие в проекте Суперлиги. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«В последние несколько дней мы в очередной раз убедились, как глубоки чувства фанатов со всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим. Нам и не нужно было об этом напоминать, но реакция в последние дни дала нам основу для рефлексии и основательных размышлений.

Мы никогда и не стремились заставлять вас страдать, однако когда нам пришло приглашение вступить в Суперлигу, мы, осознавая отсутствие уверенности в проекте, не хотели быть отстающими и думали о том, как обеспечить «Арсеналу» достойное будущее. После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и мы просим прощения за нее», - говорится в заявлении.

Также в Суперлиге отказались участвовать английские «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее руководство нового турнира опубликовало официальное заявление о приостановке проекта.