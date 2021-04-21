РФС объявил о начале продаж билетов на финал Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) заявил о старте продаж билетов на решающий матч Кубка страны. Об этом сообщает RT.

«РФС готовит масштабную кампанию. Болельщиков ждут концерт на площади перед стадионом, фотосессии и автограф-сессии с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, возможность сфотографироваться с Кубком России и многое другое», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что сегодня, 21 апреля пройдут две полуфинальные игры: «Ахмат» - «Крылья Советов» и «Локомотив» - ЦСКА.

Финал турнира состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.