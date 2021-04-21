Владелец «Ливерпуля» выступил с извинениями перед болельщиками за вступление в Суперлигу (видео)

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри принес извинения болельщикам за участие в проекте Суперлиги.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками «Ливерпуля» за урон, который я нанес в последние 48 часов. Само собой разумеется, но следует сказать, что данного проекта никогда бы не было без поддержки болельщиков.

Никто никогда не думал по-другому в Англии. За эти 48 часов вы очень четко дали понять, что его не будет. Мы услышали вас. Я услышал вас», - сказал Генри в видеообращении.