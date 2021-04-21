Газизов - об иске в его адрес после ухода из «Спартака»: Я понимаю, для чего эти попытки делаются

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после того, как стало известно, что исковые требования к нему после ухода из «Спартака» могут быть расширены.

«Я понимаю, для чего эти попытки делаются. Не хочу трогать эту тему. Она взорвется скоро сама. Сами все увидите», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что компания «Капитальные активы», являющаяся владельцем 22-х процентов акций «Спартака», подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительными решение совета директоров московского клуба в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым.

Руководитель уфимского клуба являлся генеральным директором «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, проработав только 153 дня.

После 26 туров в чемпионате России красно-белые расположились на третьей строчке, набрав 47 очков. «Уфа» же находится на 14-й позиции - 20 баллов.