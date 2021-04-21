Олег Матыцин: Суперлиги практически уже не существует

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о заморозке проекта Суперлиги.

«А ее практически, можно сказать, не существует. Это была инициатива отдельных клубов, мы понимаем, какую оценку она получила у Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА, РФС. Поэтому абсолютно поддерживаю это мнение», - приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее от участия в турнире отказались шесть английских команд.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.