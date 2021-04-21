Вилков - об отстранении: То, что сейчас происходит - это просто травля

Судья Михаил Вилков поделился эмоциями после пожизненного отстранения от работы в футболе.

«Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно.

То, что сейчас происходит - это невыносимо. Это просто травля! Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?», - приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, что два решения арбитра в матче «Ростов» - «Локомотив» ЭСК признал неверными.

Вилков за всю карьеру обслужил 175 матчей в чемпионате России, является судьей ФИФА с 2019 года.