Вилков - об отстранении: То, что сейчас происходит - это просто травля

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.20 Х 3.12 П2 4.00
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.72 Х 3.30 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.77 Х 3.60 П2 4.90
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.75 Х 4.00 П2 4.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.30 Х 4.30 П2 1.63
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 3.90 П2 2.06
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.30 Х 3.70 П2 2.17
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.00
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.25 Х 6.40 П2 12.5
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
21 апреля 12:03
автор: Степан Шереметьев

Вилков - об отстранении: То, что сейчас происходит - это просто травля

Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр больше не сможет работать в какой-либо российской лиге из-за утраты доверия.

Судья Михаил Вилков поделился эмоциями после пожизненного отстранения от работы в футболе.

«Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно.

То, что сейчас происходит - это невыносимо. Это просто травля! Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?», - приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, что два решения арбитра в матче «Ростов» - «Локомотив» ЭСК признал неверными.

Вилков за всю карьеру обслужил 175 матчей в чемпионате России, является судьей ФИФА с 2019 года.

источник: Чемпионат.com
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