Прошла жеребьевка олимпийского турнира, Бразилия и Германия попали в одну группу

Прошла жеребьевка предстоящего мужского турнира Олимпиады в Токио.
В группе D двое финалистов Олимпийских игр 2016 года – сборные Бразилии и Германии.
Группа А
Япония
ЮАР
Прошла жеребьевка предстоящего мужского турнира Олимпиады в Токио.
В группе D двое финалистов Олимпийских игр 2016 года – сборные Бразилии и Германии.
Группа А
Япония
ЮАР
Мексика
Франция
Группа B
Новая Зеландия
Южная Корея
Гондурас
Румыния
Группа С
Египет
Испания
Аргентина
Австралия
Группа D
Бразилия
Германия
Кот-д’Ивуар
Саудовская Аравия
Мужской олимпийский турнир пройдет в Японии с 22 июля по 7 августа. Помимо Токио матчи примут Касима, Рифу, Сайтама, Саппоро и Йокогама.
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Напомним, что в 2016 году в Рио-де-Жанейро сборная Бразилии впервые стала олимпийским чемпионом, победив команду Германии в серии пенальти 5:4 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.