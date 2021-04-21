Александр Самедов – о Суперлиге: Здравый смысл в итоге взял верх, болельщики победили это безумие

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал победой болельщиков новости о провале проекта Суперлиги.

«К счастью, болельщики победили это безумие, – отметил Самедов в интервью для Sport24.ru – Уверен, что их мнение сильно повлияло на приостановление Суперлиги – многие фанаты были против этого турнира. Футбол, действительно, игра для всех, а тут какая-то Суперлига: собрались «особенные» и решили организовать свой турнир. Хорошо, что здравый смысл в итоге взял верх. Надеюсь, мы еще долго будем смотреть Лигу чемпионов и наслаждаться ее атмосферой.

Что касается авторитета клубов, то мне не кажется, что вся эта история повлияет на статус элитных команд, потому что «Реал» все равно останется «Реалом», а «Барса» – «Барсой». Другое дело, что внутри клубов начинаются шатания и разборки, идут слухи об отставках президентов и управленцев и так далее. Это все говорит о внутренних разногласиях, которые возникали в связи со всем этим».

Напомним, что на фоне протестов болельщиков и угрозы санкций со стороны руководителей УЕФА и АПЛ, а также правительства Великобритании, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» один за другим объявили о выходе из проекта по созданию Суперлиги.

Среди сторонников организации нового турнира были также испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико» и итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».