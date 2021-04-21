Михаил Вилков: Давайте запомним день матча «Локомотив» - «Ростов» как дату выздоровления судейства

Судья Михаил Вилков заявил, что предвзятости в его работе на матче РПЛ «Локомотив» - «Ростов» не было.

«Буду очень рад, если мое отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» - «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле», - приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, что ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр больше не сможет работать в какой-либо российской лиге из-за утраты доверия.

Вилков за всю карьеру обслужил 175 матчей в чемпионате России, является судьей ФИФА с 2019 года.