Новосельцев и Антон Заболотный хотят остаться в «Сочи»

Олег Артемов, агентов футболистов «Сочи» Ивана Новосельцева и нападающего Антона Заболотного, рассказал о том, что оба его клиента хотят продолжить карьеру в нынешнем клубе.

«Пока мы не общались с «Сочи» по поводу продления, все будет ближе к концу сезона. Антон и Иван хотят остаться в клубе», – рассказал Артемов в интервью для «Спорт-Экспресса».

29-летний защитник Новосельцев в нынешнем году провел в РПЛ 15 матчей, сделав одну результативную передачу. 29-летний нападающий Заболотный отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 23 встречах.

Оба игрока перешли в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года.