Шамиль Газизов: Решение о приостановке Суперлиги - плюс для всех

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о приостановке создания Европейской Суперлиги.

«Я только рад, что победил здравый смысл. Все бывает - пандемия очень тяжело на многих действует. Мне кажется, УЕФА и ФИФА разобрались и это было очень показательно. Решение о приостановке Суперлиги - плюс для всех, не только для наших клубов», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Ранее «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» приняли решение выйти из состава участников нового турнира из-за резкой критики общественности.

Затем руководство Суперлиги опубликовало официальное заявление о приостановке проекта.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».