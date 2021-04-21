Леви принес извинения болельщикам «Тоттенхэма» за участие в создании Суперлиги

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви принес извинения болельщикам лондонского клуба за участие в организации Суперлиги.

«Мы сожалеем о беспокойстве и расстройстве, вызванном предложением создать Суперлигу. Мы чувствовали важность того, чтобы «Тоттенхэм Хотспур» участвовал в разработке возможной новой структуры футбола, которая стремилась улучшить финансовую стабильность, одновременно оказывая значительно усиленную поддержку футбольной пирамиде», - приводит слова руководителя RT, ссылаясь на официальный сайт «шпор».

Руководство новой лиги после отсоединения от состава участников шести английских клубов приняло решение заморозить проект.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В соревновании должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.