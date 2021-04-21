Дмитрий Хохлов: «Локомотив» выглядит солиднее ЦСКА, а Олич – пока загадка

Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА Дмитрий Хохлов оценил состояние двух столичных команд накануне их сегодняшней встречи.

«Сейчас команда Николича действительно набрала очень хороший ход, – отметил Хохлов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Содержательный футбол вкупе с зарядом положительных эмоций в связи с победами. Одним словом, «Локо» выглядит солиднее ЦСКА.

Для меня Олич тоже пока загадка. Когда пошли разговоры об уходе Гончаренко, назывались разные фамилии. И мне даже не приходила на ум кандидатура Олича.

Рано о чем-то говорить. Прошло слишком мало времени. Да и по ходу сезона, особенно в концовке, сложно перестраивать игру команды, совершать какие-то революции. Все-таки довлеет результат».

Полуфинал Кубка России «Локомотив» – ЦСКА состоится сегодня в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.