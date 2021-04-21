«Интер» и «Атлетико» официально отказались от участия в Суперлиге

Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» приняли решение отказаться от участия в Суперлиге Европы.

«Интер» подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт, инновации и инклюзивность являются частью нашей ДНК с момента основания. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии никогда не изменится», - говорится в заявлении миланцев.

Мадридский клуб также выступил с обращением:

«Совет директоров «Атлетико», собравшись сегодня утром, решил официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-учредителям о своем решении. Для «Атлетико» очень важна гармония между всеми группами, составляющими клубную семью, особенно это касается наших фанатов».

Ранее шесть английских команд приняли решение выйти из состава участников нового турнира из-за резкой критики УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.