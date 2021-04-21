«Интер» и «Атлетико» официально отказались от участия в Суперлиге

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БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.20 Х 3.12 П2 4.00
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.00
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.72 Х 3.30 П2 2.80
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.77 Х 3.60 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.70
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.70
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.85
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.30 Х 4.30 П2 1.63
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.17 Х 3.50 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.48 Х 3.00 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.51 Х 4.30 П2 7.10
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.30
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.61 Х 4.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.40 Х 3.80 П2 2.08
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Парма 0 П1 1.25 Х 6.40 П2 12.5
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.65 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.70 Х 5.20 П2 1.37
21 апреля 13:29
автор: Степан Шереметьев

«Интер» и «Атлетико» официально отказались от участия в Суперлиге

Таким образом, о выходе из состава участников турнира пока не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» приняли решение отказаться от участия в Суперлиге Европы.

«Интер» подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт, инновации и инклюзивность являются частью нашей ДНК с момента основания. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии никогда не изменится», - говорится в заявлении миланцев.

Мадридский клуб также выступил с обращением:

«Совет директоров «Атлетико», собравшись сегодня утром, решил официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-учредителям о своем решении. Для «Атлетико» очень важна гармония между всеми группами, составляющими клубную семью, особенно это касается наших фанатов».

Ранее шесть английских команд приняли решение выйти из состава участников нового турнира из-за резкой критики УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.

Затем руководство Суперлиги опубликовало официальное заявление о приостановке проекта.

источник: FC Inter 1908
источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)
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