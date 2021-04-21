Полузащитнику «Рубина» Кварацхелии диагностировали травму бедра

Официальный сайт казанского «Рубина» проинформировал о состоянии здоровья грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг, – сказано в сообщении пресс-службы. – Восстановление займет несколько недель».

В воскресенье, 18 апреля, «Рубин» обыграл на выезде «Урал» в 26-м туре чемпионата России со счетом 1:0. Кварацхелия был заменен уже на 32-й минуте, уступив место на поле Солтмураду Бакаеву.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча в РПЛ, забив четыре мяча и сделав восемь результативных передач.